Vulcão que deixou a Terra 1ºC mais fria é descoberto após quase 200 anos

Combinação de tecnologias. Os pesquisadores usaram geoquímica, datação radioativa e modelagem computacional para mapear o trajeto que essas partículas fizeram. Com isso, conseguiram associar a erupção de 1831 a um vulcão insular no noroeste do Pacífico.

Vulcão fica em arquipélago disputado entre Rússia e Japão. O vulcão misterioso é o Zavaritskii, que fica na Ilha Simushir e faz parte do arquipélago das Ilhas Curilas. A área é disputada pela Rússia e pelo Japão. A última erupção conhecida do vulcão até então havia sido registrada em 800 a.C.

Zavaritskii está localizada em uma ilha extremamente remota entre o Japão e a Rússia. Ninguém mora lá e os registros históricos são limitados a um punhado de diários de navios que passavam por essas ilhas a cada poucos anos.

Suspeitas eram de que vulcão ficava mais próximo da Linha do Equador. Pesquisadores explicaram que as poucas informações de atividade do Zavaritskii no século 19 fizeram com que as suspeitas se concentrassem na região das Filipinas, por exemplo.

O momento no laboratório analisando as duas cinzas juntas, uma do vulcão e uma do núcleo de gelo, foi um verdadeiro momento eureca. Ainda estou surpreso que uma erupção desse tamanho não tenha sido relatada.

Dr. William Hutchison, principal autor do estudo à CNN americana

Pequena Era do Gelo. Além de Zavaritskii, outros três vulcões entraram em erupção entre 1808 e 1835. Isso marcou o declínio da chamada Pequena Era do Gelo, um período de anomalia climática que teve início em 1400 e acabou em 1850.