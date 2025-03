Trump tira do ar rádio que era alvo dos irmãos Castro em Cuba há 40 anos

Com sede em Miami, a Rádio Martí foi fundada na década de 1980 por Ronald Reagan. A construção da emissora foi um pedido do então líder cubano-americano exilado Jorge Mas Canosa. O projeto tinha como objetivo adentrar na ilha que era rigidamente controlada pelo governo. Atualmente, a emissora funcionava transmitindo notícias sobre Cuba trazendo contrapontos em relação aos provedores estatais.

Emissora sofria críticas por ser "relíquia ultrapassada da Guerra Fria", segundo o New York Times. "Um desperdício inchado onde pessoas politicamente influentes encontravam empregos para seus parentes", acrescentou o jornal. A rádio também sofreu com escândalos jornalísticos e de corrupção que eram alvo de relatórios do Congresso, conforme a reportagem.

Rádio Martí Imagem: Wikipedia

No entanto, a rádio ganhou oito prêmios Emmy. "Cuba está passando por sua pior crise e, no meio dessa crise, esse fiasco de apagão de informações só beneficia o regime", disse Mario J. Pentón, jornalista cubano que trabalhou na rádio.

Equipe soube do encerramento das atividades por email. Segundo o New York Times, os jornalistas estavam em meio a uma entrevista quando a notícia chegou. Ramón Saúl Sánchez, ativista conhecido por liderar protestos para Cuba, teve o perfil cancelado. "Eles ficaram muito confusos. Disseram: 'Achamos que fomos demitidos. Precisamos ir embora'", disse ele sobre a situação.

Rádio era bloqueada em Cuba. A estação de TV até ganhou o apelido de "No See TV" (Não vejo TV, em tradução livre) devido ao bloqueio na ilha. Abel Fernández, diretor de mídia digital e social do canal, perdeu o emprego na última semana e disse que todos os conteúdos da emissora estavam bloqueados. "Mas as pessoas estão alcançando o conteúdo nas mídias sociais [que ainda estão ativas]. O que estamos fazendo é importante e importa para as pessoas", disse ele ao New York Times. Antes do fechamento, os índices de audiência só aumentavam.