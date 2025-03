Esposa nega foto e marido é preso após tentar matá-la no Havaí

Um médico, de 46 anos, foi preso nesta segunda-feira (24) no Havaí, acusado de tentar matar sua esposa. O ataque teria sido motivado por uma recusa da mulher em tirar uma foto com o suspeito. As informações são da emissora Hawaii News Now.

O que aconteceu

O médico Gerhardt Konig estava com sua esposa, Arielle Konig, em uma trilha de Oahu, uma das ilhas do arquipélago do Havaí. Segundo a polícia, a mulher se recusou a tirar uma foto com o homem.

Após a recusa, Konig tentou empurrá-la do mirante de Pali e, em seguida, pegou uma pedra e acertou sua cabeça. Ele também teria tentado espetá-la com seringas.