Brilham no escuro e chegam a 18 m: 'picles do mar' preocupam cientistas

Além do corpo gelatinoso e transparente, os pirossomas têm formato de cone e podem chegar a até 18 metros de comprimento — mas a maioria deles atinge apenas alguns centímetros.

Tecnicamente, cada um dos pirossomas é uma colônia de outros animais multicelulares chamados zooides, que são responsáveis por formar esse tubo oco que é o animal.

Brilho no escuro. Segundo estudo publicado na Nature em 2021, os pirossomas também são conhecidos pela sua bioluminescência. No entanto, a causa desta característica é assunto de debate. Enquanto alguns especialistas sugerem a bioluminescência intrínseca do pirossoma, outros acreditam na existência de uma relação específica do hospedeiro com simbiontes microbianos.

Pirossoma menor encontrado em praia Imagem: Reprodução / Wikimedia Commons / emilyd47

Ainda de acordo com o artigo divulgado na revista científica, sabe-se que os pirossomas podem alterar os ecossistemas marinhos — representando uma ameaça à cadeia alimentar. Quando presentes em um ambiente, eles não são presas tão frequentes de peixes, tartarugas, aves e mamíferos marinhos, mas fornecem habitats para invertebrados. Porém, além disso, por se alimentarem de fitoplâncton, uma base alimentar para diversas criaturas, acabam prejudicando a oferta de alimentos para animais como peixes.

Em estudo publicado na NewScientist, Lisa Crozier, cientista pesquisadora do NOAA Fisheries Northwest Fisheries Science Center, explica: "Os pirossomas consomem animais na base da cadeia alimentar e retêm essa energia. Eles estão retirando do sistema a energia de que os predadores precisam".