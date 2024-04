Fofinhos, mas tóxicos: os primatas venenosos que nasceram nos EUA

Ainda não se sabe qual é o sexo dos filhotes. Segundo o zoológico, a equipe responsável pelos cuidados dos animais só determinará isso no primeiro exame veterinário deles, que acontecerá em alguns meses.

Conheça o Nycticebus pygmaeus

Os Nycticebus pygmaeus, ou lóris-pigmeus, são uma espécie onívora, noturna e geralmente solitária. A União Internacional para a Conservação da Natureza os considera ameaçados de extinção.

A espécie pode ser encontrada no Vietnã, Camboja, Laos e China. Eles costumam passar o dia enrolados como uma bola nas árvores, com a cabeça enfiada entre as pernas. Já a noite é usada para a procura de alimentos.

O lóris-pigmeu é o único primata venenoso conhecido. A espécie produz uma secreção nas glândulas da parte interna dos cotovelos que, quando misturada à saliva, serve para envenenar sua mordida. O veneno pode debilitar um predador e causar uma reação alérgica e uma ferida de cicatrização lenta em humanos, de acordo com o Zoológico Nacional Smithsonian.