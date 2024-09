Seca de um lado, temporal de outro: as previsões para a semana de extremos

Chuva deve aliviar calor e incêndios no Nordeste. Na região, há previsão de chuva para as capitais Aracaju, Natal, Recife, Salvador e Maceió.

Já no Sul, há alerta para fortes tempestades. A previsão indica que, pelo menos até a próxima quarta-feira (25), uma área de forte instabilidade irá se concentrar entre a Campanha Gaúcha, o sul e o extremo oeste do Rio Grande do Sul. Nessas áreas, há risco de temporais, granizo e rajadas intensas de vento. Segundo a Climatempo, o acumulado de chuva na região pode alcançar os 300 mm. A capital Porto Alegre também deve receber chuva, com temperatura variando entre 18 e 29º C nos próximos dias.

Queimadas podem exigir orçamento próprio do governo

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, comentou sobre o tema durante viagem a Nova York. Segundo o ministro, caso as queimadas se tornem recorrentes, a crise exigiria orçamento próprio para combater o fogo. "Vai ter que prever no orçamento uma dotação específica, que hoje talvez não se faça necessária, mas que amanhã, dependendo da evolução da mudança climática, pode se fazer", declarou.

Segundo Haddad, a melhor saída no enfrentamento aos incêndios é a atuação em conjunto. Para o ministro, a união do governo federal com estados e municípios pode ajudar a reduzir os custos envolvidos no combate ao fogo que se alastra pelo país. "Esse desafio que está colocado na mudança climática impõe a nós também abrir uma série de oportunidades para coibir, inibir essa mudança que está em curso."

Ministro alerta que crise climática deve ser pauta globalizada. "O mundo vai ter que encontrar uma solução, porque o problema não tem fronteira, não vai respeitar fronteiras. O aquecimento global é uma realidade."