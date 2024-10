Crescimento da população está em queda; isso é bom para o ambiente?

Durante 50 anos, alguns ambientalistas tentaram salvar o ambiente reduzindo o crescimento da população global. Em 1968, o livro The Population Bomb (A Bomba Populacional) previu a fome em massa e pediu o controle de fecundidade em larga escala.

Agora enfrentamos uma realidade muito diferente: o crescimento populacional está desacelerando sem controle populacional, o número de pessoas dos países ricos está diminuindo, o que desencadeia esforços frenéticos, mas amplamente ineficazes, para incentivar mais filhos. O que uma população global em queda pode significar para o ambiente?

O despovoamento já está acontecendo

Em grande parte da Europa, da América do Norte e em parcela do norte da Ásia, o despovoamento existe há décadas. As taxas de fecundidade vêm em queda contínua nos últimos 70 anos e permaneceram baixas, enquanto as expectativas de vida mais longas apontam que o número de pessoas muito idosas (acima de 80 anos) dobrará nessas regiões em 25 anos.

Até recentemente, a China era a nação mais populosa do mundo, respondendo por um sexto do número global. Mas, a China também está em declínio e, espera-se, essa queda deve acelerar-se rapidamente.

Até o final do século, a projeção é de que a China tenha dois terços a menos de pessoas do que os 1,4 bilhão atuais. A diminuição repentina se deve à longa duração da Política do Filho Único, que terminou em 2016, tarde demais para evitar a queda. O Japão já foi o 11º país mais populoso do mundo, mas deverá ser reduzido pela metade antes do final do século.