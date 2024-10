Seca 'sem precedentes' faz lago no AM definhar: veja imagem de satélite

Uma imagem de satélite divulgada pela União Europeia mostra o impacto da seca no Lago Tefé (AM), localizado ao longo do Rio Solimões, um dos principais afluentes do Amazonas.

'Seca sem precedentes'

A imagem feita pelo satélite Copernicus Sentinel-2 mostra os efeitos da "seca sem precedentes" na região. O Copernicus, responsável pelo registro, faz parte do programa espacial da União Europeia.

O registro do dia 24 de setembro chama a atenção para a redução do lago. Os sensores do satélite usam a luz infravermelha, que é refletida pelas plantas —a parte com água fica azul. Quanto mais vermelho, maior a presença da vegetação, que cobriu parte do lago ao longo do ano.