Pítons na Flórida comem veados e crocodilos inteiros e assustam cientistas

Mais de 90 mil pítons-birmanesas chegaram à Flórida entre 1996 e 2006. A estimativa é de um estudo de 2016 da Universidade da Flórida. Em 1992, o problema teve início quando um zoológico e centro de reprodução de pítons foi destruído pelo furacão Andrew e os animais escaparam para a natureza.

Importação da píton-birmanesa foi proibida pelo governo americano apenas em 2012. No ano seguinte, a Conservancy of Southwest Florida iniciou seu trabalho de captura e pesquisa a respeito da espécie invasora. Eles rastreiam por rádio o movimento de 120 cobras adultas para entender melhor como o réptil se alimenta, se reproduz e se desloca pela região — informação essencial para estratégias de controle.

Outros serviços trabalham para controlar a espécie. O Programa de Eliminação de Pítons da Gerência de Águas do Sul da Flórida, por exemplo, já coletou 8.565 animais e o Serviço Nacional de Parques já havia somado milhares de retiradas desde o início dos anos 2000 até 2020, quando firmou parceria com a Conservancy e com o Serviço de Vida Selvagem e Peixes dos EUA para otimizar as buscas.

O Programa de Eliminação, por exemplo, continua em busca constante por novos agentes para "caçar" as pítons. Eles pagam US$ 13 a US$ 18 (R$ 75-104) por hora por jornadas de até 10 horas de trabalho por dia em áreas designadas. Quem encontra as cobras recebe um bônus de US$ 50 (R$ 289) por cada píton de até 1,22 metro e US$ 25 (R$ 144,50) a cada 30 centímetros extras de comprimento do animal. Achou um ninho ativo? Leva US$ 200 (R$ 1.156,50) a mais.

O estrago que as pítons têm causado

O Everglades National Park teve redução em 99% de sua população natural de guaxinins e gambás. Já os coelhos foram totalmente extintos do parque infestado por elas desde os anos 1990, apontou um estudo de 2012 da Universidade Stanford, na Califórnia.