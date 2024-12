Avocado invocado? Sapo 'mal-humorado' é um dos mais peculiares do mundo

Com uma cara de 'poucos amigos', o sapo preto da chuva ou 'sapo arlequim de Etelzner' é endêmico na África do Sul. Considerado o mais carrancudo do mundo, o sapinho é da espécie Breviceps fuscus, da família Microhylidae.

Seu habitat natural - florestas temperadas e matagais mediterrânicos a 3.300 pés de altitude, especificamente nas montanhas de Cape Fold - está em processo de escassez. Por conta disso, é um animal ameaçado de extinção.

De onde vem tanto 'mau humor'?

Com formato redondo e coloração escura, além de pequenas protuberâncias espalhadas pelo corpo, o sapo preto da chuva vive sendo comparado a um abacate do tipo avocado.