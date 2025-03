'Inchado' e destruidor, peixe-dourado solto na natureza vira uma ameaça

O tamanho pode chegar ao de uma bola de futebol. O alerta dos Estados Unidos explica que o peixe pode crescer muito e, com isso, arrancar plantas, agitar sedimentos e comer qualquer coisa que caiba na boca. Isso prejudica a qualidade da água, destrói o habitat e expulsa os peixes nativos.

Peixes-dourados são originários de países como China e Japão. Eles medem entre 5 e 10 cm quando criados em aquário. Também são capazes de se adaptar a diferentes habitats e, consequentemente, garantir sua sobrevivência. No entanto, em muitos países, eles são soltos na natureza com frequência e podem chegar a pelo menos 30 cm de comprimento.

Em nota, o serviço dos EUA deu orientações para a população. Entre as dicas estão: realocar os peixes em pet shop, aquários ou com aquaristas locais; devolvê-los para lojas de animais e abrigos que aceitam peixes indesejados; descartar os peixes com responsabilidade e nunca jogar água do aquário ou peixes em lagos, rios ou ralos.

Peixe-dourado pode crescer e destruir ecossistema Imagem: USFWS/Divulgação

Canadá também relatou problema

Em 2022, o Canadá relatou um problema ocorrido dentro de um lago. De acordo com uma publicação da revista Scientific American, cientistas encontraram cerca de 20 mil peixes-dourados vivendo em um lago de médio porte no interior do país. Alguns deles pesavam até 3 kg, uma característica anormal para a espécie. Nos lagos artificiais, a habilidade de adaptação da espécie Kinguio pode ser potencializada, deixando os peixes extratolerantes.