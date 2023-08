8/1: Presidente da Câmara de Porto Alegre cita incômodo com Dia do Patriota

Hamilton Sossmeier (PTB-RS), presidente da Câmara dos Vereadores de Porto Alegre, comentou durante entrevista ao UOL News desta sexta-feira (25) a respeito do projeto que institui 8 de janeiro como o Dia do Patriota na cidade. A data ficou marcada pelos atos golpistas uma semana após o presidente Lula (PT) assumir a Presidência.

A gente percebe um incômodo da Casa com esse projeto, inclusive com a repercussão. Foi um projeto que passou batido, como tantos outros na Câmara. O título do projeto é um título que agrada tanto esquerda quanto a direita, mas o pessoal não se atentou ao simbolismo dessa data.

"Percebi hoje na Câmara o incômodo de muitos vereadores com esse projeto em si", completou.