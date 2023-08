Bolsonaro entrega extratos bancários após STF autorizar quebra de sigilo

Bolsonaro não entregou os extratos bancários de 2023. Embora exista a suspeita de que algumas joias tenham sido negociadas no ano passado, há fortes provas de que relógios de luxo foram vendidos este ano, ou seja, fora do período dos extratos entregues, que se limitam ao período entre 2019 e 2022.

As suspeitas da PF apontam que os recursos gerados com as venda dos bens eram repassados a Bolsonaro em dinheiro vivo. Outros indícios da participação do ex-presidente se deve ao fato de as joias serem levadas ao exterior durante viagens presidenciais em aviões da FAB.

Os valores obtidos dessas vendas eram convertidos em dinheiro em espécie e ingressavam no patrimônio pessoal do ex-presidente da República, por meio de pessoas interpostas e sem utilizar o sistema bancário formal, com o objetivo de ocultar a origem, localização e propriedade dos valores.

Trecho da manifestação da PF ao STF

O que disse a defesa de Bolsonaro

Após a operação da PF, a defesa de Bolsonaro afirmou o seguinte na semana passada: