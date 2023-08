Vereadores de Porto Alegre tentam revogar lei do Dia do Patriota em 8/1

O dia 8/1 deveria ser considerado o dia do golpista ou da tentativa de criar uma ditadura no país. Não deveria ser considerado o "dia do patriota ou o dia da democracia", conforme aprovado em Porto Alegre. Esperamos que o STF derrube tal decisão. -- Paulo Teixeira (@pauloteixeira13) August 25, 2023

A proposta

O texto foi protocolado no dia 15 de março pelo então vereador Alexandre Bobadra, do PL, mesmo partido do ex-presidente Jair Bolsonaro. O parlamentar teve seu mandato cassado este ano pelo Tribunal Regional Eleitoral por abuso de poder econômico nas eleições municipais de 2020.

O texto não trouxe justificativa para a escolha da data. Patriota, porém, é como se intitulam os apoiadores do ex-presidente, que escolheram o 8 de janeiro para invadir e depredar as sedes dos três Poderes em reivindicação pela volta do ex-mandatário ao poder.

Vereador se inspirou em conservadores ilustres. Bobadra justifica o projeto com definições de patriotismo de expoentes do conservadorismo, como o jurista Miguel Reale Jr., o filósofo Luiz Felipe Pondé e o escritor Olavo de Carvalho (1947-2022), considerado o guru intelectual do bolsonarismo.