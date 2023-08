MPF pede ao Supremo que Dia do Patriota seja considerado inconstitucional

Na petição, o subprocurador sugere que o Dia do Patriota é uma revanche. Para justificar a afirmação, Carlos Frederico usa o histórico dos projetos que tramitaram na Câmara de Vereadores de Porto Alegre.

Em 2 junho, foi editada uma lei que estabelecia 8 de janeiro como o Dia em Defesa da Democracia. A lei 13.496 estabelece a data como um marco para divulgar informações que conscientizem a população contra a invasão às sedes dos Três Poderes e outros atos antidemocráticos. Ela foi promulgada em 12 de junho.

Em 7 de julho foi promulgada a lei 13.530 que instituía o 8 de janeiro como Dia do Patriota. O projeto é do vereador Alexandre Bobadra (PL). Ele não mencionou o motivo da escolha da data.

Na avaliação do subprocurador, não resta dúvidas de que o Dia do Patriota quer comemorar as invasões. Ele solicitou que o julgamento do pedido de inconstitucionalidade seja feito pelo ministro Alexandre de Moraes no inquérito dos atos antidemocráticos.

A Lei enfrenta resistências também em Porto Alegre. O presidente da Câmara de Vereadores, Hamilto Sossmeier (PTB) declarou incômodo com a lei e um grupo de vereadores de esquerda quer revogar o Dia do Patriota.