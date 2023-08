Exonerado por Tarcísio, nº 2 da agricultura é do Exército e servidor do TCE

TCE emprestou servidor à secretaria em 2023. Até o ano passado, Böttcher atuava como assessor do conselheiro Roque Citadini. Ele assumiu a vaga na secretaria em 12 de janeiro e, até o momento, ninguém foi nomeado para substituí-lo.

Ex-secretário executivo foi assessor na Assembleia Legislativa. Entre 2013 e 2015, Böttcher trabalhou como comissionado no gabinete do deputado estadual Barros Munhoz (PSDB), que foi presidente da Casa entre 2009 e 2013 e secretário estadual da Agricultura e Abastecimento no governo Fleury (1991-1995).

Também é ligado ao Exército. Formado primeiro tenente em 1988, Böttcher serviu na Escola Preparatória de Cadestes do Exército, em Campinas (SP), entre 1990 e 1994 — quando foi para reserva, espécie de aposentadoria dos militares.

A exoneração da pasta da Agricultura foi publicada no Diário Oficial desta segunda (28). De acordo com o governo de São Paulo, o motivo foi "uma troca técnica". Procurado pelo UOL, o TCE informou que "aguarda a reapresentação do servidor". A Secretaria de Agricultura não se manifestou..

O Governo do Estado de São Paulo agradece as importantes contribuições na secretaria executiva da Secretaria da Agricultura e Abastecimento do advogado Marcos Renato Böttcher, que deixa o cargo nesta segunda-feira (28). Toda mudança realizada busca a melhoria na estruturação de políticas públicas para o setor e também uma melhor prestação de serviços para a população.

Governo do Estado, em nota

Böttcher entregou relatório com denúncias de irregularidades

Apesar da justificava oficial, a exoneração é atribuída a uma denúncia feita ao TCE. Segundo o Estadão, Böttcher foi quem levou ao tribunal um relatório com informações sobre irregularidades na construção de estradas rurais pelo programa Melhor Caminho entre os anos de 2021 e 2022.