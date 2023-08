Deputado alvo de ação tomou posse com mulher no colo e é réu por racismo

Ele foi alvo de um protesto de servidoras da Alego em 2019 depois de dizer que a instituição é uma "casa de mulheres" onde até "modelos" estão ali para "servir os deputados". As declarações foram dadas em entrevista ao jornal "O Popular" em 2019. Questionado pela TV Anhanguera sobre o caso na época, ele disse que não precisa se desculpar e classificou a repercussão como "mimimi".

É isso que é aquela assembleia. Uma pouca vergonha. Uma putaria. Se você entrar naquela casa, me desculpa o palavreado, vai lá para você ver. Naquela Assembleia tem casa de mulheres, de meninas, de assessoras que ficam por conta de deputado. É brincadeira (...) Tem mulheres que são contratadas, só top, só modelo, que estão ali para servir deputados. Como comissionadas não fazem nada.

Amauri Ribeiro, deputado, em entrevista ao jornal "O Popular" em 2019

O deputado também já disse que uma vereadora merecia "um tiro na cara". Em agosto de 2021, Ribeiro — à época filiado ao Patriota — fez um discurso em tom intimidador contra a vereadora Luciula do Recanto (PSD-GO), de Goiânia, que atua na proteção dos animais. Ele chegou a dizer que Luciula "merecia um tiro na cara". À época, a Câmara Municipal de Goiânia repudiou o episódio.

Fico puto quando vejo uma vereadora invadindo a casa de um cidadão, igual a essa vereadora de Goiânia que se diz protetora de animais. Arrebenta o portão da casa de um cidadão, sem mandado, sem ordem judicial, porque ela também não é polícia, nem com ordem ela podia, e invade uma casa. Para mim, merecia um tiro na cara.

Amauri Ribeiro, em 2021, em discurso

Ribeiro virou réu por discriminação e preconceito de raça, na modalidade homofobia, em janeiro deste ano. Ele publicou uma foto de uma mão branca apertando um braço negro, que "veste" uma roupa com as cores do arco-íris — símbolo do movimento LGBTQIA+. O post também traz a frase "na minha família, não".

O deputado Amauri Ribeiro e o ex-presidente Jair Bolsonaro Imagem: Reprodução/Instagram

Ele é apoiador do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Em outubro, pouco antes do segundo turno das eleições, o parlamentar apareceu em um vídeo incentivando bolsonaristas a pegarem em armas e participarem de um golpe caso Lula (PT) vencesse. A assessoria do deputado disse que a gravação estava descontextualizada e que não houve ameaça a alguém ou à democracia.