Dino: imagens de ataques a Moraes em Roma devem chegar até sexta (1)

O ministro da Justiça, Flávio Dino, afirmou hoje que as imagens do ataque promovido por um grupo de brasileiros contra Alexandre de Moraes no aeroporto internacional de Roma, na Itália, devem chegar à Polícia Federal até essa sexta-feira.

O que aconteceu:

Flávio Dino disse que a previsão é que as imagens cheguem nessa sexta-feira (1) às mãos da Polícia Federal. A declaração foi dada durante coletiva de imprensa sobre o lançamento do Plano de Busca de Pessoas Desaparecidas, em Brasília.