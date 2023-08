Dino sobre 8/1: 'Lidei praticamente sozinho e agora sou omisso?'

Ontem, o deputado federal Marcel van Hattem (Novo-RS) disse que Dino "foi criminosamente omisso" em relação às ações de vandalismo naquele dia. "Está claro que é o governo Lula e o seu ministro Flávio Dino quem patrocinaram pela omissão e a ação vergonhosa de não deixar a Força Nacional de Segurança agir", disse, na tribuna.

Dino também foi acusado de agir com omissão pelo deputado Nikolas Ferreira (PL-MG), que enviou uma representação contra o ministro para o STF. O ministro Alexandre de Moraes, porém, rejeitou a ação.

O ministro da Justiça e Segurança Pública disse ainda que não é verdade que a Força Nacional estava parada, mas, sim, seguindo o que havia sido combinado no dia anterior, durante reunião na Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal.

"Este fato, inclusive, foi expressamente declarado pelo delegado Fernando, que era o secretário de Segurança Pública no dia 8 de janeiro", destacou.

Cogitemos, por hipótese: eu chegue aqui às três e meia da tarde e diga à Força Nacional: 'vá lá, assuma o comando'. Eu tinha amparo legal para fazer isso? Não. Eu só teria amparo legal ou com a concordância expressa formal do governador, ou com a intervenção federal. Que foi o que aconteceu. E aí a intervenção federal propiciou que a Força Nacional entrasse. E a operação foi feita no dia 8, e tem foto lá, pela PM do DF e pela Força Nacional. Então, é mentira que a Força Nacional não atuou no dia 8 de janeiro.

Ministro Flávio Dino

Imagens de câmeras

Flávio Dino também rebateu reclamações da CPMI do 8 de janeiro sobre falta de imagens do 8/1. O ministro garantiu que o secretário executivo Ricardo Capelli está "buscando todas as fontes possíveis, celulares, outras câmeras, enfim, para tentar ter mais imagens".