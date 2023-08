Policial atacada por Roberto Jefferson pede indenização de R$ 1 milhão

A policial federal que ficou ferida após ser atacada a tiros e granadas por Roberto Jefferson entrou com uma ação na Justiça e pede uma indenização no valor de R$ 1 milhão ao ex-deputado.

O que aconteceu:

A ação, protocolada no sábado (26), pede uma indenização por danos morais, psicológicos e estéticos. Em outubro do ano passado, Jefferson atacou policiais que cumpriam um mandado de prisão contra ele em Comendador Levy Gasparian, no Rio.