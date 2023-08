Flávio Bolsonaro faz BO após influenciadora dizer que ele transou com trans

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) registrou um boletim de ocorrência por difamação contra a influenciadora Sophia Barclay. Em um podcast, ela afirmou que compareceu a uma festa organizada por Neymar e que, na ocasião, o parlamentar teria feito sexo com uma mulher trans que é amiga dela. A informação foi noticiada primeiramente pelo site Metrópoles e confirmada pelo UOL.

O que aconteceu

O boletim de ocorrência foi registrado em 17 de agosto na Secretaria de Polícia do Senado Federal como difamação. No documento, Flávio Bolsonaro nega todas as afirmações de Sophia Barclay.