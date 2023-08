Lula critica mortes por bala perdida: Não queremos polícia matando criança

Presidente fez referência à Eloah Passos, de cinco anos, morta com um tiro dentro de casa durante conflito da polícia com moradores do Morro do Dendê, no Rio de Janeiro, no último dia 12.

Lula voltou a criticar política de proliferação de armas do governo anterior. "Esse país foi tomado pelo ódio, pela mentira, pelas armas", disse. "O crime organizado comprou armas, munições, está em muitos estados mais preparado do que as polícias".

Ele elogiou trabalho dos ministros e conselheiros na confecção do PPA. "Se vocês continuarem assim, esse país jamais voltará a ser governado por alguém que só transmite ódio ao invés de amor, que só quer saber de vender armas ao invés de distribuir livros".

PPA Participativo

Com mais de 800 páginas, Plano Plurianual reúne informações e metas até 2027 que serão avaliadas a cada três ou quatro meses.

Mais de 8 mil propostas foram apresentadas durante a elaboração do documento. 814 chegaram até a Esplanada e 528 foram, de fato, incorporadas.