Zanin autoriza ex-ministro Gonçalves Dias a ficar em silêncio na CPI do 8/1

Zanin decidiu também que o depoente tem o direito de não ser submetido ao compromisso de dizer a verdade e de não sofrer constrangimentos físicos ou morais decorrentes do exercício dos direitos anteriores.

O paciente [Gonçalves Dias] não está dispensado de responder a indagações objetivas e que não tenham relação com esse conteúdo, pois, quanto às demais formulações não inseridas na proteção constitucional, todos possuem a obrigação de não faltar com a verdade. Trata-se, inclusive, de deveres consagrados por lei Cristiano Zanin, ministro do STF

A oitiva de GDias é defendida pela oposição do governo federal, após o general aparecer em imagens de câmeras de segurança do Palácio do Planalto durante a invasão de golpistas. A tese é que o governo foi omisso na ação de conter os extremistas no 8 de janeiro.

Já os aliados de Lula, afirmam que a oposição busca tirar o foco da comissão sobre os atos golpistas que terminaram na depredação das sedes dos Três Poderes.