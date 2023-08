Arthur Maia ameaça tirar bolsonarista de sessão da CPI: 'Não vai tumultuar'

Deputado bolsonarista reclamava de fala longa de parlamentar aliada ao governo. Enquanto a deputada Jandira Feghali (PCdoB-RJ) estava com a palavra, Fernandes criticou a extensão da fala dela. Maia respondeu, então, que "quem determina aqui o tempo a mais ou a menos é a Presidência".

Não venha com essa pressão não, deputado André Fernandes. Eu darei o tempo que eu quiser. Vamos respeitar como eu também respeito quando um deputado do governo ou da oposição está falando e se estende. Será possível isso? Quem está irritando aqui é Vossa Excelência. É um absurdo isso. Vocês querem tumultuar a sessão porque não têm argumento. Conversa absurda essa. Vossa Excelência está provocando e a reação é normal. Arthur Maia (União Brasil-BA), presidente da CPMI do 8/1

O deputado federal Abílio Brunini (PL-MT), que filmava a sessão, também foi repreendido por Maia para que parasse a gravação.

CPMI ouve chefe do GSI no dia 8 de janeiro

A oitiva de GDias, como o general é conhecido, é defendida pela oposição do governo federal, após o militar aparecer em imagens de câmeras de segurança do Palácio do Planalto durante a invasão de golpistas. A tese é que o governo foi omisso na ação de conter os extremistas no 8 de janeiro.

Já os aliados de Lula, afirmam que a oposição busca tirar o foco da comissão sobre os atos golpistas que terminaram na depredação das sedes dos Três Poderes.