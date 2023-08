Josias: GDias foi incompetente antes do 8/1 ao não desbolsonarizar GSI

O colunista do UOL Josias de Souza analisou que a atuação do general Gonçalves Dias no comando do GSI (Gabinete de Segurança Institucional) foi "incompetente" antes mesmo dos atos golpistas de 8/1 por não retirar militares ligados a Jair Bolsonaro do órgão.

O general tem muito a explicar. Na CPI, ele expõe os calcanhares do Palácio do Planalto. Os aliados deram um tiro de canhão nos pés de barro do Bolsonaro ao propor essa CPI, mas o governo Lula não conseguiu espantar as evidências de que a inépcia e a incompetência marcaram a atuação do GSI. Até na hipótese de haver uma sabotagem houve inépcia. GDias sabia que o GSI estava aparelhado pelo bolsonarismo. Ele deveria ter providenciado a desbolsonarização do GSI. Josias de Souza, colunista do UOL

No UOL News, Josias destacou que a Abin (Agência Brasileira de Inteligência) produziu 33 relatórios nos quais alertava sobre os riscos de ações violentas em Brasília, mas que foram ignorados por Gonçalves Dias, o que reforça sua omissão no episódio. Para o colunista, a CPI do 8/1, que ouve hoje o depoimento do general, precisa expor a incompetência de GDias.