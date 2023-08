Dal Piva: Ruptura de diálogo com Cid gera tensão em núcleo de Bolsonaro

A colunista do UOL Juliana Dal Piva apurou que o núcleo em torno de Jair Bolsonaro está apreensivo com o depoimento de Mauro Cid à Polícia Federal, já que houve um rompimento nas conversas com o ex-ajudante de ordens após ele trocar de advogado.

Notei uma certa tensão justamente por não haver mais acesso algum ao Cid. Antigamente, o grupo do Bolsonaro tinha uma proximidade com pessoas próximas ao Cid. Esse diálogo se rompeu nessa última troca de advogado. Isso deixa o núcleo próximo e o próprio Bolsonaro muito tensos. Algumas pessoas que estiveram com Bolsonaro nos últimos dias me contaram que ele anda realmente deprimido, aéreo. Nas reuniões que faz, não sabe a quem escuta e está bastante abatido com tudo o que está acontecendo ao mesmo tempo.

Juliana Dal Piva, colunista do UOL

No UOL News, Dal Piva revelou alguns detalhes da preparação da estratégia de defesa de Bolsonaro e de seus aliados para os depoimentos simultâneos à Polícia Federal marcados para hoje. A colunista destacou que Michelle, até então poupada dos olhares da Justiça, está no centro das preocupações do núcleo mais próximo ao ex-presidente.