CPI do 8/1: GDias diz que deveria ter sido mais duro e joga culpa na PM-DF

Conhecido como GDias, o general é um militar próximo a Lula e foi escolhido para cuidar da guarda presidencial no começo do governo. Ele é suspeito de omissão no dia 8 de janeiro, quando as sedes dos Poderes foram vandalizadas.

Ele teve autorização do ministro Cristiano Zanin, do STF (Supremo Tribunal Federal), para ficar em silêncio, mas ele respondeu a diversas perguntas.

O ex-chefe do GSI refutou que não tenha agido para conter as invasões, que atribuiu a falhas da Polícia Militar do Distrito Federal.

Só aconteceram porque os bloqueios da Polícia Militar foram extremamente permeáveis.

General GDias

De acordo com o general, o PAI (Protocolo de Ações Integradas) previa bloquear o acesso de pessoas e veículos à praça dos Três Poderes, algo que não ocorreu. O ex-chefe do GSI afirmou que não fez a leitura correta do cenário.

Ele justificou que a avaliação errada ocorreu porque recebeu informações divergentes de órgãos de segurança, como Abin (Agência Brasileira de Inteligência) e Polícia Militar do Distrito Federal.