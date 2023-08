PF ouve ao mesmo tempo Bolsonaro, Michelle, Cid e mais 5 sobre joias

Ele já disse que usou dinheiro próprio e que a intenção era devolver o item à União. À época, Wassef negou dar detalhes sobre para quem ele entregou o Rolex: "Não vou falar, não posso falar. Quem solicitou não foi Jair Bolsonaro, e não foi o coronel Cid".

No último dia 16, a PF apreendeu quatro aparelhos celulares do advogado. Ele estava em um restaurante no shopping Morumbi, em São Paulo, quando foi abordado pelos policiais.

Já o pai de Cid teria auxiliado na venda desses itens e emprestado sua conta bancária no exterior para recebimento dos valores das transações.

A oitiva marca o reencontro de Bolsonaro com o ex-auxiliar Mauro Cid, que está preso desde maio. No entanto, eles não devem ter contato dentro do prédio da Polícia Federal.

Este é o quinto depoimento que o ex-presidente presta à PF, em diferentes investigações. Bolsonaro está envolvido em investigações por fraude no cartão de vacina dele e de sua família, por fake news e por um suposto plano golpista de gravar o ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal).