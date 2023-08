O colunista do UOL Wálter Maierovitch avaliou que a prisão temporária de Jair Bolsonaro pode ser decretada ainda hoje, dependendo do teor dos depoimentos marcados para hoje na Polícia Federal. Além do ex-presidente, serão ouvidos Michelle Bolsonaro, Mauro Cid, Frederick Wassef e mais quatro aliados.

Muita coisa será dita e haverá necessidade de comprovações de buscas de documentos. A partir de hoje, poderá sair a prisão temporária do Bolsonaro. Diante desse clima e desse conjunto, do pai do 'ajudante de desordens' que está estomagado e sentindo que Bolsonaro deixará soldados pelo caminho e jogá-los ao mar, e do Wassef, cujo depoimento poderá incriminar Bolsonaro, estou achando que a polícia terá a necessidade de buscar outras e contundentes provas. Aí poderemos ter a prisão temporária de Bolsonaro. Wálter Maierovitch, colunista do UOL

Em participação no UOL News, Maierovitch explicou que uma eventual prisão temporária de Bolsonaro pode ser pedida logo após os depoimentos simultâneos à PF, caso venham à tona novas evidências dos crimes cometidos e haja o risco de o ex-presidente atrapalhar as investigações - por exemplo, ao ocultar documentos