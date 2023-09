Zanin e Barroso votam contra o marco temporal, e placar no STF vai a 4 a 2

Não se trata de negar as atrocidades cometidas, mas antes compreender que o olhar do passado deve ter a perspectiva, a possibilidade de uma reconstrução do presente e do futuro.

André Mendonça

30.ago.23 - Manifestação em Belém contra a tese do marco temporal para a demarcação de terras indígenas Imagem: MARX VASCONCELOS/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

Decisão do STF terá repercussão geral

A decisão do Supremo no caso servirá para solucionar disputas judiciais sobre o tema em todas as instâncias do país. Há 226 processos parados aguardando a solução da Corte. A discussão opõe ruralistas e mais de 170 povos indígenas, que criticam a tese e defendem a sua derrubada.

O caso específico envolve uma disputa entre o governo de Santa Catarina e indígenas do povo xokleng, que reivindicam um território na região central do estado. Em janeiro de 2009, cerca de cem deles ocuparam uma área onde hoje está a reserva biológica do Sassafrás, uma área de proteção ambiental. O governo pediu a reintegração de posse, e obteve em primeira instância, mas a Funai recorreu, e o caso chegou ao Supremo em 2016.