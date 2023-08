Mendonça vota a favor do marco temporal e empata em 2 a 2 julgamento no STF

O ministro afirmou que marco temporal é um "insubstituível referencial" sobre a demarcação de terras indígenas. Para Mendonça, se trata de uma regra objetiva que "imuniza" riscos de conflitos e garante segurança jurídica.

A posição é semelhante à adotada por Nunes Marques — ambos foram indicados pelo ex-presidente jair Bolsonaro (PL). (leia como cada ministro votou até agora).

"Não se pretende com isso negar os lamentáveis acontecimentos históricos que desafortunadamente perpassam de maneira efetiva as relações entre indígenas e não indígenas", disse Mendonça. O ministro fez uma longa explanação do histórico de usurpação de territórios indígenas na história brasileira.

Não se trata de negar as atrocidades cometidas, mas antes compreender que o olhar do passado deve ter a perspectiva, a possibilidade de uma reconstrução do presente e do futuro

André Mendonça, ministro do STF

Zanin entre indígenas e ruralistas

Depois de Menonça, o próximo a votar é Cristiano Zanin, indicado pelo presidente Lula (PT). O ministro tem se reunido com diferentes interessados no julgamento. A expectativa é que ele siga o voto-médio proferido por Moraes, que é contra o marco temporal, mas fixa uma indenização prévia a ruralistas em caso de ocupação de boa-fé.