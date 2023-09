Salles irrita colegas da oposição ao querer brilhar sozinho na CPI do MST

Criada pela oposição, a CPI do MST nasceu como uma maneira de fustigar o Palácio do Planalto. Mas, até agora, serviu apenas para gerar queixas de deputados ruralistas ao relator, Ricardo Salles (PL-SP), a quem acusam de ser centralizador e de agir com estrelismo. Ele rebate dizendo ter "cumprido seu papel".

O que aconteceu

As queixas contra Salles já se acumulavam quando o ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, prestou depoimento na CPI do MST, no último dia 10. A sessão começou às 9h de uma quinta-feira, dia em que muitos deputados voltam para suas bases nos estados.