Erika: Queremos ir além de pauta LGBTQIA+, mas violência nos tira de foco

A deputada federal Erika Hilton (PSOL-SP) afirmou que rebater falas criminosas de colegas durante sessões tira o foco do plano real do mandato dela: fazer políticas ancoradas nas necessidades do país.

A parlamentar falou sobre o assunto ao UOL Entrevista na manhã de hoje, um dia após um vídeo no qual ela aparece respondendo a declarações transfóbicas da deputada Cristiane Lopes (União-RO) viralizar nas redes sociais.