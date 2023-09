Itália envia imagens de supostas agressões a Moraes em Roma, diz secretário

Já Moraes alegou em depoimento à PF que recebeu dois ataques verbais no aeroporto de Roma de Roberto Mantovani e Andréia Munarão. As ofensas seriam acusações de que Moraes havia "fraudado as urnas e roubado as eleições". A família defende que as imagens mostrarão os ataques.

Os acusados respondem ao processo em liberdade. Durante as investigações, houve um mandado de busca e apreensão em dois endereços dos acusados em Santa Bárbara d'Oeste (SP). Na ocasião, foram apreendidos um computador e um celular.