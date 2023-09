PL Mulher: Bolsonaro entra 'antes da hora' e Michelle diz 'mito depois'

Bolsonaro entrou pela lateral direita do palco e a plateia começou a gritar palavras como "lindo" e "mito". A mulher que falava no momento, chega a parar de contar seu relato e perguntou: "Continua?". O mestre de cerimônias então diz "nosso eterno presidente".

As participantes do evento começaram a aplaudir ainda mais Bolsonaro, que foi para o meio do palco. Os aplausos cessaram só após o pedido de Michelle.

Vamos deixar ela terminar a fala dela e daqui a pouquinho ele [ex-presidente] vai falar. Acalmem-se, sentem-se. Amor, só um minutinho. Vamos sentar todo mundo em respeito a nossa mulher que faz acontecer. Ele entrou um pouquinho antes da hora. Mito depois, agora não.

Michelle Bolsonaro, presidente do PL Mulher

Ao chamar Bolsonaro para fazer seu discurso, Michelle o chamou de "aquele presidente que não perdeu as eleições". O ex-presiente, entretanto, foi derrotado nas eleições de 2022 e não conseguiu a reeleição.

O ex-presidente foi a pessoa mais aplaudida do evento. Ele fez uma breve comparação entre sua gestão e a atual e segurou no colo uma criança, que leu um poema.

Uma outra aparição surpresa do ex-presidente em um evento do PL Mulher aconteceu em um encontro em Florianópolis. Michelle estava pronta para começar seu discurso, quando ele subiu no palco. "Dá pelo menos um bom dia aqui, já que ele invadiu o evento das mulheres, né? Era para ele aparecer no telão", disse a ex-primeira dama na ocasião.