Sem citar joias, Michelle Bolsonaro diz que justiça de 'Deus é certa'

Tom religioso e críticas à imprensa

Embora o evento seja do PL Mulher, o nome mais citado e aplaudido — depois de Deus — foi o do ex-presidente Bolsonaro. Ele chegou no meio da fala de uma das participantes.

As falas de Michelle e Kicis foram críticas à esquerda e a imprensa. Segundo a ex-primeira-dama, ela chegou a sofrer depressão em 2019, primeiro ano de governo do marido, pelas "pedradas do mal" de "veículos de desinformação". Michelle também disse que há os "filhos adotivos do pai da mentira" — pai da mentira é um termo usado pelas igrejas evangélicas para se referir ao diabo.

Pensei em morrer por tantos ataques que sofri da mídia, e eu cheguei só querendo fazer o bem, como muitos aqui fazem o bem e sofrem.

Michelle Bolsonaro

Os jornalistas foram barrados na entrada do evento, embora este tenha sido divulgado pela assessoria de imprensa de Michelle. A organização fez um credenciamento dos profissionais da imprensa antes do encontro.

A reportagem identificou que pelo menos dois jornalistas foram retirados do interior do salão de eventos, na Asa Sul da capital federal, sob a alegação de que "jornalista não pode". O UOL conseguiu entrar ao não se identificar como imprensa nem exibir crachá.