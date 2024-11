Oposição pede investigação da PGR sobre 'pedalada' da Telebras

A resposta do Ministério das Comunicações. A pasta afirmou que sua atribuição "é supervisionar a execução de políticas públicas para que estejam alinhadas com as diretrizes do governo". Informou ter encaminhado todos os pedidos de recursos da estatal para o Ministério do Planejamento. "A Telebras é uma empresa com gestão autônoma, com diretoria e conselhos de administração e fiscal que são responsáveis pelas decisões administrativas, operacionais e financeiras adotadas pela companhia", registrou.

Como ministério supervisor, as Comunicações têm papel determinante no orçamento da Telebras. Em março de 2023, ao negar pedido de recursos da pasta, o Planejamento disse que, se as solicitações fossem "imprescindíveis", as Comunicações poderiam remanejar seu próprio orçamento para redistribuir recursos.