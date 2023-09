Bolsonarista apresenta projeto proibindo desapropriação de terra produtiva

No entendimento do deputado, a medida pode levar à diminuição da produção agrícola brasileira e ter um impacto negativo tanto na economia nacional quanto no mercado de trabalho.

O deputado tratou a decisão da Justiça como "absurdo do STF" e justificou que a segurança no campo estaria em risco, mesmo sem evidências disso.

Agora com a decisão do STF, o Incra passa a decidir a função social da propriedade e consequentemente mais terras serão invadidas.

Rodolfo Nogueira (PL-MS), deputado federal

Ainda não há data nem acordo para a Câmara analisar a proposta.