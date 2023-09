Carla Araújo: Xadrez da reforma ministerial de Lula deixa mágoas e fissuras

No ano passado, a gente estava em outro momento, no meio do processo eleitoral. Bolsonaro estava usando a data e usando a máquina, soltando as benesses possíveis e as que não eram permitidas para tentar conquistar votos, usando toda a estrutura do governo para usar esse feriado.

Existia um receio muito grande para a fala do Bolsonaro. Em 2021 ele tinha ido à Paulista chamar o Moraes de canalha.

O governo se propôs a reconquistar a data. Por mais que Lula tenha falado durante a semana que os militares se 'apoderaram' do desfile, continuou sendo um desfile essencialmente militar, mas totalmente dentro da normalidade, sem ameaça à democracia.

