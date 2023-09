Cid informa Moraes sobre intenção de fazer delação premiada

O tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro (PL), entregou ontem (6) ao STF (Supremo Tribunal Federal) um "termo de intenção" de fazer um acordo de delação premiada.



A PF (Polícia Federal) informou que concorda com a proposta de Cid.

As informações foram reveladas pela Globonews e confirmadas pelo UOL.

Cid esteve no STF na última quarta-feira acompanhado por seu advogado, Cezar Roberto Bitencourt, e se reuniu com um juiz auxiliar do gabinete do ministro Alexandre de Moraes. Os termos da delação ainda não foram definidos.