'Mudança na quadra, mas não muda os compromissos', diz Padilha sobre Moser

O texto afirma que Moser lamentou, em conversa com Lula, não ter tido tempo de consolidar seus projetos na pasta. A gestão comandada pela ex-jogadora de vôlei disse que não foi possível cumprir, de forma plena, promessas de campanha sobre ampliação do direito social ao esporte.

Tivemos pouco tempo para mudar a realidade do Esporte no Brasil, mas sei que entregamos muito, construímos muito e levamos a política do presidente Lula aos que tivemos contato de norte a sul deste país. Continuarei lutando e contribuindo para uma política pública de esporte que seja para todas, todos e todes. Agradeço aos que tiveram comigo percorrendo este caminho curto e árduo

Ana Moser, em nota

Arranjo para acomodar o centrão

A saída de Moser foi resultado de um arranjo do governo Lula em busca de mais apoio no Congresso, em especial na Câmara.

As mudanças foram combinadas diretamente com as bancadas da base dos dois partidos - PP e Republicanos - e com o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), com quem Lula se encontrou mais de uma vez para debater o assunto.

Desde que se propôs a agregar os ex-bolsonaristas, Lula passava por uma sinuca de bico para estabelecer o novo desenho da Esplanada.