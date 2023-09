'Tristeza e consternação', diz gestão de Ana Moser após saída da ministra

O texto afirma que Moser lamentou, em conversa com Lula, não ter tido tempo de consolidar seus projetos na pasta. A gestão comandada pela ex-jogadora de vôlei disse que não foi possível cumprir, de forma plena, promessas de campanha sobre ampliação do direito social ao esporte.

Moser foi demitida para dar vaga ao deputado André Fufuca (PP-MA). Segundo a nota, a agora ex-ministra apresentou a Lula as ações implementadas e as entregas previstas para a pasta.