Sakamoto: Delação de Cid é carimbo no passaporte de Bolsonaro para a cadeia

As comemorações do 7 de setembro chegaram ao fundo do poço no ano passado. A gente achou que esse fundo de poço teria sempre um alçapão, mas chegamos sim no fim dele quando Bolsonaro sugeriu que homens solteiros se casassem, procurassem uma mulher e depois puxou o coro para si mesmo de 'imbrochável' em plena festa do Dia da Independência.

Neste 7 de setembro, Lula tentou dar um caráter de normalidade à celebração. Ou seja, sai o grande comício de caráter golpista e entra o que era antes: um desfile, que é essa coisa chatinha. Uma coisa institucional.

Ele avalia que o Brasil está voltando à "mesmice democrática".

O Brasil precisa voltar à chatice. Estamos voltando a uma certa chatice e é bom que isso aconteça. Bolsonaro acabou botando o tempo inteiro o país correndo atrás de declarações e ações bizarras. Desviava o foco do Brasil, que não tinha tempo para produzir e trabalhar.

Estamos voltando a uma mesmice, que faz parte da democracia. É a certeza da institucionalidade.

