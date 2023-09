Couto: Abandonado, 'Sincericid' tem outras motivações para falar agora

É muito pouco provável que Bolsonaro consiga se isentar disso tudo caso algumas buchas de canhão assumam a responsabilidade por tudo o que aconteceu. Não é crível que essas figuras, que lhe deviam lealdade e obediência, fizessem tudo por conta própria . Cláudio Couto, cientista político

Josias: Até Bolsonaro quer desbolsonarizar o 7/9; 'fica em casa' interessa

Na opinião de Josias de Souza, a campanha do 'fica em casa', promovida por bolsonaristas para o 7/9, convém aos interesses do próprio Jair Bolsonaro para amenizar sua situação e também a de aliados no TSE (Tribunal Superior Eleitoral). O colunista ainda mostrou que, por outro lado, também há seguidores do Bolsonaro se organizando para sair às ruas no 7/9, o que causa preocupação ao governo.

Esta campanha do 'fique em casa' desenvolvida pelo bolsonarismo nas redes sociais interessa ao Bolsonaro. Convém a ele evitar barulho, porque está sob julgamento no TSE. Há outros personagens que ainda não foram declarados inelegíveis que podem se encrencar nesse julgamento do 7/9. Josias de Souza, colunista do UOL

Dal Piva: PL começa a abrir asas de Michelle e faz Bolsonaro perder o controle

Juliana Dal Piva explicou como Michelle Bolsonaro ganha espaço dentro do PL, como se viu no evento do PL Mulher no sábado. Essa relevância, porém, tem um custo, como mostrou a colunista: o protagonismo dela significa deixar Bolsonaro em segundo plano, o que aumenta o conflito na família - principalmente entre Michelle e os filhos do ex-presidente.