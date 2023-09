Flávio Dino cobra PRF após criança ser baleada dentro de carro no Rio

Ministro relembra caso Genivaldo ao comentar práticas da corporação. A revisão dos procedimentos da PRF já havia sido solicitada na época da demissão dos policiais acusados de matarem Genivaldo de Jesus Santos, asfixiado por gases tóxicos dentro de uma viatura em 2022, afirmou Dino.

Sobre a tragédia com uma criança de 3 anos no Rio de Janeiro, já solicitei esclarecimentos e providências aos órgãos de direção da PRF naquele Estado. Estou aguardando a resposta, que será comunicada imediatamente. E mandei acelerar a revisão da doutrina policial e manuais de… -- Flávio Dino 🇧🇷 (@FlavioDino) September 8, 2023

Criança foi atingida quando pai encostava o carro

Menina está internada no CTI em estado grave e já passou por uma cirurgia. Ela deu entrada no Hospital Adão Pereira Nunes às 21h07 da quarta-feira e, segundo o hospital, foi levada ao local por uma viatura da PRF.

Tiro acertou coluna e cabeça da menina. De acordo com nota do Hospital Adão Pereira Nunes, o tiro atingiu a cabeça, a coluna cervical e a escápula. Ela deu entrada na unidade com "rebaixamento de nível de consciência" e foi sedada e entubada antes da cirurgia.