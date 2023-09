Alckmin convoca reunião sobre chuvas no Sul; oposição critica Lula

Após críticas da oposição pela ausência do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à região Sul, o presidente em exercício, Geraldo Alkmin (PSB), convocou uma reunião nesta sexta-feira (8) com ministros, assessores e militares para tratar dos temporais que já mataram 42 pessoas. O objetivo é coordenar ações de recuperação e resgate com as autoridades locais.

O que aconteceu

Chuvas e temporais mataram 41 pessoas no Sul. Tempestades acontecetam no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina desde o início da semana, além de desalojar de desabrigar moradores.