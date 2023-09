Bolsonaro já fez cirurgias e se recupera no quarto, diz boletim médico

Bolsonaro realizou duas cirurgias— na hérnia de hiato e para corrigir um desvio de septo. Segundo Wajngarten, a correção da hérnia visou melhorar crises de refluxo, soluços e tosses secas contínuas, enquanto o procedimento no septo foi destinado para aprimorar a condição respiratória.

Boletim médico detalha operações. Segundo nota assinada por uma equipe médica do Hospital Vila Nova Star, na capital paulista, Bolsonaro foi submetido a uma "endoscopia digestiva alta para tratamento de doença do refluxo gastroesofágico" e "septoplastia, turbinectomia e uvulopalatofaringoplastia".

Bolsonaro já se recupera no quarto. As equipes médicas irão reavaliá-lo no final do dia, diz o boletim. A equipe de gastroenterologia é composta pelos médicos Antônio Luiz de Vasconcellos Macedo e Eduardo Guimaraes Hourneaux de Moura. Sergio Salomão Abdala Carui assina como o otorrinolaringologista responsável. O boletim também é assinado pelo diretor geral do hospital, dr. Pedro Henrique Loretti.

Agradecemos as preces, as cirurgias do Pr @jairbolsonaro já terminaram e transcorreram dentro da maior tranquilidade.

O paciente está nesse momento na sala de recuperação e em breve emitiremos um boletim médico com mais informações do quadro evolutivo. -- Fabio Wajngarten (@fabiowoficial) September 12, 2023

Essa é a sexta intervenção cirúrgica de Bolsonaro em decorrência da facada que ele recebeu durante a campanha de 2018, na cidade de Juiz de Fora (MG).