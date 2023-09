Dino diz que não há proposta para saída do Tribunal Penal Internacional

"O TPI foi incorporado ao direito brasileiro. Contudo, muitos países do mundo, inclusive os mais poderosos do planeta, não o fizeram", disse o ministro em alusão a países como EUA e China.

O TPI foi incorporado ao direito brasileiro. Contudo, muitos países do mundo, inclusive os mais poderosos do planeta, não o fizeram. Então, o que o presidente Lula alertou, alertou corretamente, é que há um desbalanceamento, em que alguns países aderiram à jurisdição do Tribunal Penal Internacional e outros não, como os Estados Unidos, a China e outros países importantes no mundo. Isso sugere que, em algum momento, a diplomacia brasileira pode rever essa adesão a esse acordo, uma vez que não houve essa igualdade entre as nações na aplicação desse instrumento. É um alerta que o presidente fez. É claro que a diplomacia brasileira vai saber avaliar isso em outro momento.

Flávio Dino, ministro da Justiça e Segurança Pública