Moro acusa Dino de enviar 'informações falsas' ao STF; ministro rebate

"Com isso enganou um Ministro e obteve uma decisão favorável a Lula e que prejudicou centenas de investigações", escreveu Moro no X (antigo Twitter), em referência à decisão do ministro Dias Toffoli, do STF, que anulou todas as provas obtidas a partir de delações da Odebrecht e considerou a prisão de Lula "um dos maiores erros judiciários da história do país".

Na decisão, Toffoli afirmou que não houve cooperação internacional na ação penal contra Lula após demandar informações ao DRCI (Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional). O órgão que integra o Ministério da Justiça e Segurança Pública disse não ter encontrado pedido de cooperação jurídica internacional para instrução do processo da 13ª Vara Federal de Curitiba, no qual foi homologado o acordo de leniência da Odebrecht.

Ontem, porém, o Ministério da Justiça apresentou um novo documento a Toffoli em que diz ter achado cooperação com a Suíça, conforme mostrou reportagem da revista Veja. Segundo a pasta, foi localizado um pedido de assistência em matéria penal para a obtenção da "cópia integral eletrônica dos dados relativos ao sistema DROUSYS" - sistema usado pela empreiteira para controlar os pagamentos indevidos a autoridades e políticos.

Não satisfeitos, o MJ e a AGU abriram, com base no engano, investigações por 'crime de hermenêutica' contra procuradores e juízes. Revelada a farsa pela ANPR, o MJ teve que que se retratar. Poderia isso ser mais escandaloso?

Moro, em publicação no X (antigo Twitter)