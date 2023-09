Governo diz ao STF que encontrou cooperação suíça em acordo com Odebrecht

Ao UOL, o ministério disse que a busca anterior não obteve resultado porque o número de processo continha um erro. A pasta não especificou se o erro foi no pedido de Toffoli ou do Departamento de Cooperação Jurídica Internacional (DRCI).

Depois da decisão de Toffoli, a ANPR (Associação Nacional dos Procuradores da República) publicou uma nota de contestação, incluindo o número correto do ofício. Com esse novo dado, foi possível encontrar os documentos no sistema.

Ministério disse que comunicou Toffoli do engano "no mesmo momento, de forma espontânea", e que agora caberá ao STF avaliar as novas informações.

Uso dos dados da cooperação com a Suíça, porém, continuaria irregular. Conforme o Ministério da Justiça, o processo de formalização da cooperação jurídica só foi finalizado em 2 de outubro de 2017, "e qualquer uso de informações ou provas em data anterior a essa constitui desrespeito aos trâmites legais de uma cooperação jurídica internacional". O acordo de leniência da Odebrecht foi assinado em 1º de outubro de 2016.

Quebra do devido processo foi só um dos motivos citados por Toffoli para anular as provas. Ele também disse que os agentes da Operação Lava Jato se valeram de "tortura psicológica" para conseguir as evidências, além de "descumprirem decisões judiciais superiores, subverterem provas, agirem com parcialidade e fora de sua esfera de competência".

Na decisão, Toffoli disse que prisão de Lula foi "um dos maiores erros judiciários do país". Para ele, a prisão do presidente em abril de 2018 foi uma "armação, fruto de um projeto de poder de determinados agentes públicos em seu objetivo de conquista do Estado por meios aparentemente legais, mas com métodos e ações contra legem [contra a lei]" (veja mais trechos do documento).